المحكمة ترفض إخلاء طلب فاطمة المؤمن وتطورات بالقضية

ميرنا وليد - بيروت - رفضت محكمة الجنح بالكويت إخلاء سبيل المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية فاطمة المؤمن في القضية المعروفة باسم "حادث الفاشينيستا" والتي هزت الرأي العام وقررت باستمرار سجنها وتأجيل القرار في قضيتها إلى جلسة 11 تشرين الاول/أكتوبر لاستكمال المرافعات والدفاع.



يذكر ان فاطمة متهمة بقتل 3 شباب اثر حادث سير عرضت له فاطدمت خلال قيادتها سيارتها من طراز "بنتلي" بسرعة عالية تحت تأثير المخدرات بسيارتهم وتم اتهامها بـ 9 تهم في هذه القضية ولم يعرف حتى الساعة فترة الحكم التي ستقضيها في السجن.