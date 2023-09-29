إليكم سعر فستان نانسي عجرم الذي تألقت به بحفلها في القاهرة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال احيائها حفلا خاصا في القاهرة مساء ليلة أمس الخميس واختارت فستانا أبيض اللون مطرز بحجر الـ Rhinestone، من العلامة التجارية Self - Portrait، ويصل سعره إلى 514 دولار أميركي أي ما يتخطى 15 ألف جنيه مصري.

وهذه الفترة تعتمد نانسي على الستايل نفسه وهو عبارة عن فستان قصير بسيط من ناحية القصة وذو أكمام طويلة.

من ناحية الشعر تحب اعتماد نانسي تصفيفة الشعر نفسها اذ تترك شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفي مع مكياج ناعم.