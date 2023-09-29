لحظة لقاء شاب بشبيه راشد الماجد..هكذا كانت ردّة فعله-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الفنان السعودي راشد الماجد يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، ويرغب الجمهور بلقائه لإلقاء السلام عليه أو التقاط الصور التذكارية معه.
وقد تم تداول مقطع فيديو طريف يظهر لحظة لقاء شاب بشبيه راشد الماجد، وذلك حين قيادته السيارة، ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من المتابعين.
على صعيد آخر ظهر الماجد مؤخرا في احدى الصور التي انتشرت له خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية، مرتدياً المايوه وقميصاً أبيض، وذلك بعد جدول أعمال مزدحم له انقسم بين التحضير لأعمال جديدة والحفلات التي يحييها.
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