كيم كارداشيان تُحرج شقيقتها كورتني وتفاجئها بهذا السر

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لشقيقتها كورتني بأن لديها مجموعة على هاتفها يتواجد فيها اصدقائها وعائلتها بدونها، مطلقين عليها اسم "بدون كورتني".

على صعيد آخر كانت صدمت كيم كارداشيان الجمهور بجلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بلوك مخيف للغاية، حيث قامت بتغيير شعرها بشكل جذري، وتخلصت منه بالكامل.

كما ظهرت كيم بحاجبين رفيعين للغاية، واختارت ماكياجًا مستوحى من الستينيات برموش كثيفة وجفون لامعة، و لاقت صورها ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اذ لم تظهر بهكذا إطلالة من قبل.

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