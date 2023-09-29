تدريبات شاقة لـ أحمد السقا من كواليس مسلسل "جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الفنان أحمد السقا عن الصورة الأولى من كواليس مسلسله الجديد بعنوان "جولة أخيرة" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "السقا" بالصورة وبجانبه أحد مدربي الملاكمة، والتي تكشف عن الجهد الشاق الذي يبذله للوصول الشكل الأمثل للشخصية ضمن أحداث المسلسل.

وبدأ "السقا" تصوير المشاهد الأولى من المسلسل بالعاصمة اللبنانية "بيروت" مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

مسلسل الجولة الأخيرة، يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا: أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

ويظهر السقا خلال أحداث العمل بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

يذكر أن آخر مشاركات أحمد السقا كانت بمسلسل "حرب" وعرض بموسم رمضان الماضي.