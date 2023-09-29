السبت.. توزيعات موسيقية لوحيد ممدوح علي أكبر مسارح الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد غياب يحيي مساء السبت عازف الجيتار وحيد ممدوح أولي حفلاته بالأردن على مسرح المدرج الروماني، في تمام السابعة مساء بتوقيت الأردن، الحفل يقام بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

وأكد وحيد في بيان صحفي أنه سعيد بتقديم هذا الحفل الضخم في بلده الأردن والتي يعود لها لتقديم العديد من التوزيعات الموسيقية الجديدة لعدد من المؤلفات التي سيقوم بتقديمها ما بين أغاني قديمة وحديثة من مصر والخليح ومن الشام، وذلك علي اكبر مسرح بالعاصمة عمان والذي يقع في وسط البلد، خاصة وأن الحفل الأخير الذي قدمه كان منذ ما يقرب من 11 عاما، والحفل بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.

وقال ممدوح "منذ فترة طويلة، وأنا أقوم بالتحضير لبرنامج الحفل ليكون مميز وشيق للجمهور، ويرضي جميع الأذواق التي ستكون حاضرة للحفل، لأقدم مجموعة من الألحان المميزة لعدد من عمالقة التلحين والغناء في الوطن العربي مثل عبدالحليم وشادية وهناك الكثير من المفاجآت في الحفل وأعتقد إنها ستعجب الجمهور الأردني".

ويذكر أن وحيد شارك في الاحتفال الذي أقامته اليونسكو بمناسبة احتفال الأردن بمرور 72 عاما على انضمامه لليونسكو و50 عاما على اتفاقية التّراث العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أقيمت تحت رعاية السفارة الأردنية في باريس.

كما شارك وحيد ممدوح مؤخرا في تنظيم ورشة لتعليم أساسيات العزف على الجيتار، باستديوهات مرواس، بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الموسيقى، بمشاركة عدد كبير من عاشقي ومحبي الجيتار، الورشة استمرت قرابة 3 أيام متواصلة، وقام ممدوح بمنح واحدة من المشاركات في الورشة جيتار مميز من إحدى جهات الصنع الاسبانية الشهيرة تقديرًا لموهبتها ولتشجيعها على الاستمرار.

وحيد ممدوح بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991 حيث حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم Alhambra في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما شارك بالعزف مع معظم المطربين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.