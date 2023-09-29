شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا في ألمانيا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في ألمانيا الأول من أكتوبر ، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، والتي يتفاعل معها، وشارك كاظم محبيه عبر حسابه على انستجرام فيديوهات من البروفات للحفل. ويأتي حفل كاظم الساهر في ألمانيا للجالية العربية، ضمن جولته الأوروبية، التي يقدمها القيصر في العديد من الدول الأوروبية

وفى سياق آخر، تحدث الفنان كاظم الساهر، عن لقب القيصر بعد مرور ما يقرب الـ 25 عامًا، على إطلاق هذا اللقب عليه، حيث علق عليه خلال حفله في مهرجان قرطاج، وقال الساهر، فى لقاء تلفزيوني: "اللي سماني القيصر حرمني من اسم كاظم، وأنا بحب اسم كاظم اللي سمتهولي أمي، هذا اللقب هو تقدير كبير منكم، ولكن أنا بحب اسمي كاظم".

ومؤخرًا، أحيا كاظم الساهر حفلًا في دبي في شهر يوليو الماضي، وشاركه في الحفل المطرب حسين الجسمي، حيث حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا في هذا الحفل.