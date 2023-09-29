شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يلتقى بجمهوره الليلة على مسرح الساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر حفلا غنائيا بساقية الصاوى بالزمالك، ويبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدم الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته التى يعشقها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والرومانسية أيضا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و" قلب الحبيب " و" مكتوبالى "، و" غزالة " و" الزين والزينة " و" لو تعرفى " و" من غير ما تتكلمى "، و"سمرا وبعيون كحيلة " و" أسهرلك".

وفى نفس السياق اتفق الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الثقافة، مع الفنان الكبير علي الحجار على إحياء حفل اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتقام احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر هذا العام تحت عنوان "مصر 5000 و50 سنة عبور" بمحافظة الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر المقبل.

وتألق مؤخرا النجم الكبير علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال احتفالية 100 سنة سيد درويش التي بثتها قناة الحياة، وذلك في عدد من أهم أغنيات فنان الشعب، والتي تفاعل معها جمهور الحفل بنقابة الصحفيين.

وقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي درع نقابة الصحفيين للنجم الكبير علي الحجار، بعد حفله الذي أحياه بنقابة الصحفيين الذي نظمته اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.