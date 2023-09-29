شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح سلام عاشقة مصر التى أزعجت إسرائيل وقاومت العدوان الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة وصوت العروبة نجاح سلام إحدى عمالقة الطرب العربى ونجمات الزمن الجميل قبل ساعات عن عمر ناهز 92 عاماً بعد حياة حافلة بالفن والطرب والمقاومة والنضال ومسيرة فنية وغنسانية خلدت اسمها في وجدان الملايين من كل أنحاء الوطن العربى.

نجاح سلام أشهر وأصدق من غنى للعروبة ومن عشقوا مصر وغنوا لها بصدق أغان عاشت في وجدان الملايين فكانت أغنيتها " ياأغلى اسم في الوجود" أجمل ما قيل في حب مصر وحفظه كل الأجيال في العالم العربى.

نجاح سلام صوت العروبة والنضال والقوة والحب والوطنية، اللبنانية مولدًا والمصرية قلبًا وقالبًا والعربية الأصيلة كيانًا وروحًا والتى حاربت وناضلت بصوتها فزلزلت إسرائيل، هي نجاح محيي الدين سلام حفيدة الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي لبنان، وابنة الفنان والأديب محيي الدين سلام أحد أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي والتى ولدت فى 13 مارس من عام 1931 وعشقت الغناء والطرب و تعلمت أصوله من والدها.

عرفت الفنانة الكبيرة بموهبتها وجمال صوتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة حيث تعرفت على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش والشيخ زكريا أحمد وغيرهم، وفي عام 1949 سجلت لشركة بيضا فون أول أغانيها وهي "حول يا غنام"، وأغنية يا "جارحة قلبي"، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق ، وبغداد، ورام الله.

انطلقت نجاح سلام فى مسيرتها الفنية ومثلت أول أدوارها السينمائية فى فيلم "على كيفك" ، ثم فيلم "ابن ذوات" الذى غنت فيه عدد من الأغنيات ، فزادت شهرتها ونجاحها ومن هذه الأغانى : "برهوم حاكيني"، "الشاب الأسمر"، وغيرها، ثم مثلت فيلم "الدنيا لما تضحك" مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، ثم فيلم "الكمساريات الفاتنات" مع كارم محمود، وفيلم سر الهاربة مع سعاد حسنى، وغيرها، وفي فيلم "السعد وعد" نشأت قصة حب بينها وبين الفنان محمد سلمان وتزوجا ونتج عن هذه الزيجة ابنتان هما سمر وريم.ّ

كان للفنانة الكبيرة نجاح سلام دور وطنى وفنى كبير خلال العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، حيث غنت أشهر أغانيها الوطنية ومنها "يا أغلى اسم في الوجود" ثم قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة"، التى كانت ستغنيها كوكب الشرق أم كلثوم ولكنها اختلفت مع السنباطى حول مقطع من الأغنية أرادت تغييره، وعندما اقترحوا الأغنية على نجاح سلام وافقت على الفور وسجلتها تحت نيران القصف، وكانت هذه الأغنية صوتاً للمقاومة والنضال ، حتى أنها أزعجت إسرائيل.

وتمتعت الفنانة الكبيرة نجاح سلام بشعبية وحبة كبيرة فى سائر العالم العربى حيث غنت فى سوريا ولبنان والعراق والأردن والجزائر وغيرها من الدول العربية التى كرمتها واحتفت بها.

وعاشت نجاح سلام فترات طويلة فى مصر وتم تكريمها بمنحها الجنسية المصرية وأطلق عليها لقب "عاشقة مصر"، وعاشت الفترة الأخيرة من حياتها فى لبنان حتى وافتها المنية، ولكن سيبقى فنها وأعمالها صوتاً للمقاومة والنصر والوطنية والحب.