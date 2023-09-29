بالفيديو- أحمد فتحي يحمس الجمهور لـ "5 محي الدين أبو العز" منخلال البرومو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري أحمد فتحي البرومو الرسمي لأحدث أعماله وهو فيلم يحمل إسم "5 محي الدين أبو العز" وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثار فتحي حماس الجمهور لهذا العمل بالقول : " يارب وفقنا . . قريباً فيلم " 5 محي الدين أبو العز"".

وفي وقت سابق، أعلن الممثل المصري أحمد فتحي عن تعرضه للتنمر خلال الطفولة بسبب وزنه الزائد. وقال فتحي خلال حلوله ضيفاً في برنامج "واحد من الناس" انه رغم التنمر هو يعشق هذه المرحلة من حياته. واضاف فتحي انه كان شقياً ولكنه كان يحزن من تنمر اصدقائه عليه لدرجة انه اختار في فترة ان يلعب على سطح المبنى الذي يقطن فيه لتفادي التنمر.

ووصف فتحي نفسه بأنه خجول ومنطوي بعد الشيء، وانه عند دخوله الجامعة كان ايضاً يعاني من تنمر زملائه بسبب زيادة وزنه.



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