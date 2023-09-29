بالصورة - مراد أونالمش نجم "مرارة الحب" يدخل القفص الذهبي

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم التركي مراد أونالمش صورة مع عروسته على صفحته الخاصة، النجم المعروف بشخصية أمير في مسلسل "مرارة الحب" تزوج من حبيبته البلغارية البينا اليفا بعد علاقة حب دامت ثلاثة سنوات.

وعلق أونالمش على الصورة شاكراً كل من هنأه على زواجه: "نود أن نشكر جميع أفراد عائلتنا وأصدقائنا وزملائنا ومتابعينا الذين كانوا معنا في هذا اليوم السعيد وأرسلوا تمنياتهم الطيبة."

وتألقت العروس بفستان مكشوف على الظهر كما وظهرت مبتسمة في الصورة وهي تنظر الى عدسات الكاميرا التي عكست جمالها ذات الملامح الاوروبية.