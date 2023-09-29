بالصور - نقولا الأسطا سفيراً للسلام

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مهرجان السلام للشباب الفنان اللبناني نقولا الأسطا سفيراً للسلام، وذلك بعد مسيرة طويلة من النجاحات الكبيرة وعطاءاته في عالم الفن.

وأقيم الحفل في مجمع الأونيسكو في بيروت، وحضر عدد كبير من أهل المجتمع والإعلام، وتم تسليمه الشهادة الرسمية، ومن ثم شارك الحاضرين مجموعة من أغانيه الناجحة، وتفاعل معه الحاضرين، مرددين معه كلمات أغنيته.

ويعطى هذا اللقب للأشخاص المؤثرين في المجتمع، والذين يستغلون مركزهم لنشر قيم السلام والمحبة.

وشارك بدوره الفنان الصور على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "نقولا الاسطا سفيراً للسلام في مهرجان السلام للشباب ".

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