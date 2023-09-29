بالصور - الشيخ ناصر بن حمد يستقبل أيس كيوب

ميرنا وليد - بيروت - إستضاف الشيخ ناصر بن حمد الفنان العالمي أيس كيوب، والذي بدوره شاركه لإستضافته، مشاركاً مجموعة من الصور على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "شكرًا سمو الشيخ ناصر على حسن ضيافتك الرائعة وعلى الترحيب بي في البحرين كأخ لك.

لقد ألهمتني رؤيتك للبحرين والعالم. تهانينا مرة أخرى على بطولة العالم وسنراكم مرة أخرى قريبًا. لمن لا يعرف، البحرين هي لؤلؤة الشرق الأوسط".

وتألق الفنان بهذه المناسبة، مرتدياً بدلة من لون الكحلي، مع ربطة عنق، بالإضافة إلى حذاء أسود، وفي إحدى الصور ظهر أيس كيوب وهو خالع السترة وربطة العنق.