شكرا لقرائتكم خبر عن عنبة على سرير المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عنبة مغني المهرجانات لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها المستشفى، حيث نشر الحساب الرسمي له على "إنستجرام"، صورة له على سرير المستشفى، معلقا عليها: "ادعوا لعنبة بالشفاء".



عنبة

يذكر أن عنبة شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال دوره في مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" مع النجمة يسرا.

وقال مؤدى المهرجانات مصطفى عنبة"، خلال لقاء تليفزيوني عن دوره في العمل: "كان نفسى أعمل مع الفنانة يسرا، وقرأت الورق ووجدت أن دورى هو "على بويكا"، وانا محظوظ لأنها بتعطينا طاقة وحماسة، مؤكدا أن أول مشهد له معها أنه تشاجر معها".