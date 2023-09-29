“لظروف خاصة”.. حياة الفهد تنسحب من مسلسلها مع سعاد عبدالله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد انسحابها من المشاركة في بطولة مسلسل درامي إلى جانب مواطنتها الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله، كان من المقرر عرضه في رمضان 2024.

وأكّدت الممثلة الخليجية أن أزمة صحية وظروفاً خاصة وراء عدم مشاركتها في العمل الذي أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مع الكاتبة هبة حمادة والمخرج محمد دحام الشمري.

وقالت الفهد في منشور عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: “جمهوري العزيز، أعلن اعتذاري الرسمي عن عملي الرمضاني المقبل مع شقيقتي الغالية القديرة سعاد عبدالله لظروف خاصة وصحية أمرّ بها في الوقت الراهن وخارجة عن إرادتي”.

وأضافت: “كل الشكر والتقدير لإدارة “أم بي سي” على ما قدّمته من جهد وتعاون لكي نجتمع من جديد ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا في المستقبل القريب وتمنياتي بالتوفيق للجميع”.