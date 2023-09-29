رامي صبري يشكف الأسباب الحقيقية لإلغاء حفله في الإسكندرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان رامي صبري الأسباب الحقيقية التي دفعته لإلغاء حفله لطلاب كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، والذي كان مقرراً إحياؤه أمس الخميس، والاعتذار لهم، مشيراً إلى أن الحفل أُلغي بسبب سوء التنظيم وعدم احترام الشركة المنظّمة للحفل الاتفاقات المبرمة معه.

وكتب رامي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جمهوري في الإسكندرية وتحديداً طلاب كلية آداب، أولاً ألف مبروك على التخرج وربنا يوفقكم دايماً، ثانياً والأهم عندي لازم تعرفوا إني بحبكم جداً جداً وبعتذر لكم تاني لعدم وجودي معاكم في حفل تخرجكم اليوم… وأكيد مش أنا السبب”.

وأضاف: “في سوء تنظيم كبير وعدم احترام للاتفاقات اللي تمت بيننا وبين الشركة المنظمة للحفل، علشان الحفل يطلع بأحسن شكل ممكن، من حيث الصوت والمسرح والشاشات وده للأسف محصلش لحد قبل الحفلة بيومين… مفيش اهتمام أبداً وأنا شخصياً تدخلت وقولت إنه كده الحفلة هتتلغي، الرد كان فيه سلبية كبيرة وعدم اهتمام بالحفلة من عند الشركة المنظمة، حذرت أكتر من مرة على مدار يومين مفيش فايدة”.

واختتم رامي صبري بالقول: “بالنسبة لموضوع الاتفاقات المادية… المقابل المادي عندي مش أهم حاجة، لكنه من ضمن الاتفاقات، وتم دفع جزء من الأجر وده الطبيعي، والباقي قالوا لنا قبلها بأسبوع، وبردو محصلش حاجة لحد يوم الإلغاء اللي هو قبلها بيومين، وكل ده بالنسبالنا إحنا كرامي صبري عك كبير جداً، مرضناش نكمل فيه فتم إلغاء الحفل احتراماً لينا ولجمهورنا المحترم في الإسكندرية، حبيت أوضح علشان جالنا مواضيع كتيرة جدا مفيش فيها 1% صح… إن شاء الله تكونوا النهارده مبسوطين يا حبايبي بتخرجكم وربنا يوفّقكم في حياتكم بمشاركة فرحتكم مع صديقي النجم الكبير حمادة هلال اللي هيكسّر الدنيا معاكم”.