كيف علق طارق الشناوي على وضع سيرة سميحة أيوب بمنهج 6 إبتدائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على وضع السيرة الذاتية للفنانة القديرة سميحة أيوب بالمناهج الدراسية بالصف السادس الإبتدائي، كاشفا عن خطأ في سيرتها المذكورة بالكتاب المدرسي.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على فيسبوك: "عظيم جدا أن يتضمن منهج السنة السادسة الابتدائية اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، لكن الغريب والمفجع والمؤلم أن من كتب اسم سميحة ايوب ارتكب خطأ بينا عندما أشار إلى أنها خريجة معهد السينما عام 1952، رغم أنها خريجة معهد المسرح ولقبها هو سيدة المسرح العربي".

وتابع: "معهد السينما تم افتتاحه بعد 4 سنوات من هذا التاريخ، وهذا يؤكد مع الأسف العشوائية حتي في وضع مناهج الطلبة".

واستكمل: "أكرر تأييدي المطلق لوضع اسم العظيمة سميحة أيوب في المنهج مع شجبي المطلق لتلك الحالة من الاستسهال والسبهللة في تدوين معلومات خاطئة للطلبة تضرب عرض الحائط بما ينبغي أن يكون عليه المنهج".

وأضاف: "لماذا لم يفكر الأستاذ واضع المنهج أن يكلف خاطره ويتصل بمدام سميحة أيوب منحها الله العمر والصحة والعافية ليتأكد من المعلومات قبل نشرها مع الآسف هذا دليل قاطع على افتقار واضع المنهج للأسس والمنهجية حتى العادية والمباشرة في كتابة معلومة سهل جدا التأكد من صدقها أو زيفها".

على جانب آخر، جاءت صورة الفنانة سميحة أيوب في الكتاب المدرسي بالمناهج التعليمية تحت عنوان "شخصيات مصرية مؤثرة".

وقالت سميحة أيوب، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "شئ جيد أن تذكر وزارة التربية والتعليم مسيرتي في المناهج التعليمية، وما حدث دليل على التحضر".

وطالبت سميحة من وزارة التربية والتعليم، بعودة مسرح المدرسة لما له من أهمية كبيرة في تنشئة الأطفال على الثقافة.

وتابعت: "كان عندنا مسرح مدرسي والشباب تاه من بعده، لأن المسرح المدرسي كان بيربي الأولاد الصغيرين على الثقافة وحبهم لبلدهم وكل المفردات المهمة لبناء الإنسان".

واستكملت: "الحمد لله اني قدرت أخدم المسرح وكنت امبارح في أحد العروض المسرحية وكان فيه بعثة من أسوان والأقصر كان شباب الجامعة هناك عشان يحضروا المسرحية والأساتذة بتوعهم قالولي انتي أثرتي في حياتنا وعلمتينا اللغة العربية وكلامهم ده أثلج صدري وقالولي انتي أثرتي في أجيال مش جيل واحد، وبعدين قالولي خلتينا نعرف ونحب اللغة العربية لما كنتي بتأديها في أعمالك والنهاردة يطلع الخبر ده أسعدني جدًا".

وأضافت: "مصر ولادة وفيها الموسيقيين والمغنيين العظماء الذين يستحقون أيضا أن يحدث معهم ما حدث معي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة الكبيرة سميحة أيوب كان بمسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي والذي عرض بموسم رمضان الماضي.