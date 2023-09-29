أحدث ظهور لـ نسرين طافش.. والجمهور: "ما أحلاكي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع كل ما حدث لك، يمكنك إما أن تشعر بالأسف على نفسك أو تتعامل مع ما حدث كهدية، كل شيء إما فرصة للنمو أو عقبة تمنعك من النمو.. أنت من يختار، واين داير".

وأضافت: "أيقنت أن كل التحديات والعقبات والمعاناة والأخطاء والصدمات ما كانوا إلا هدايا ودروس عظيمة.. سؤال اليوم للعقول والنفوس الراقية اسالوه للكون:كيف فيني أتعلم كل دروسي بلطف وبهجة وسهولة؟".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما أحلاكي" ، "فنانة ذكية ومُلهمة وراقية دائمًا" ، "ملكة جمال العالم" ، "عسولة" ،

"الجمال قلبا وقالبا عقلا وروحا" ، "قمر العالم" ، "جميلة جميلات العرب".

وكانت "نسرين" قد اعلنت مؤخرا انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي، قائلة: "تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش كانت عام 2022 بمسلسل "جوقة عزيزة".

كما شاركت "نسرين" أيضا بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "نادي الرجال السري" عام 2019، ومسلسل "ختم النسر" 2020، ومسلسل "المداح" 2021، ومسرحية "كازانوفا" عام 2022.