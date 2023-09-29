هكذا احتفل نجوم الفن بعيد ميلاد رضوى الشربيني الـ 42 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 42.

ونشرت رضوى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة أنا تميت ٤٢ سنة وعايزة أشكر أهلي وأصحابي وكل الناس اللي افتكرتني وعيدت عليا في عيد ميلادي".

وأضافت: "فعلا حب الناس نعمة وهدية من عند ربنا وأنتم كلكم أحلى هدية ليا وكبرت في السن صحيح بس هيفضل

بالنسبة لي مجرد رقم طول ما القلب والروح لسه شباب".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع احتفال "رضوى" بعيد ميلادها. حيث كتب أحمد السعدني: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي". وكتب أحمد رزق: "عيد ميلاد سعيد". فيما كتبت هند صبري: "عيد ميلاد سعيد جميل من الداخل إلى الخارج".

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تعرضت خلال الفترة الماضية للهجوم بعد المنشور الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد وصفها للرجل بـ الخروف مما استدعى قناة cbc لإصدار بيان بتحويلها للتحقيق.

وقامت رضوى الشربيني بحذف المنشور بعد الهجوم الذي تعرضت له ليتوقف برنامجها لفترة، ثم عادت لتقديمه مرة أخرى.