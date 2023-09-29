أحدث ظهور لـ أنغام في طريقها إلى الكويت بطائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت النجمة أنغام جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة لها، في طريقها إلى دولة الكويت لإحياء حفلها الجديد.

ظهرت أنغام في إحدى الصور وهي على سلم الطائرة الخاصة، والثانية وهي بداخلها، وعلقت "أنغام إلى الكويت"، أما الصورة الثالثة فأعادت نشرها عبر خاصية القصص القصيرة، وظهرت فيها وطفلة صغيرة تحتضنها.

كانت أنغام أعلنت نفاد تذاكر حفلها المُقام اليوم الجمعة 29 سبتمبر، وكتبت "نفاد جميع تذاكر حفل الكويت المقام يوم ٢٩ سبتمبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أهلي وحبايبي في الكويت الحبيبة منتظرة لقائكم زي العيد".

كما تحيي أنغام حفلا آخر في الكويت غدا السبت 30 سبتمبر، في ليلة إضافية استجابة لطلب الجمهور.