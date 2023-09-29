يُعرض على "أمازون".. الصور الأولى لـ أحمد السقا من "جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يدخل النجم حمد السقا عالم أمازون من خلال مسلسل "جولة أخيرة" الذي يواصل تصوير مشاهده الأخيرة، إذ تحدد عرضه على منصة أمازون العالمية قريباً.

مسلسل جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا: أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي وضيفة الشرف حنان مطاوع.

ويظهر السقا خلال أحداث مسلسل "جولة أخيرة" بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

وفي سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري، ومن المقرر بدء تصويره قريبًا في روسيا، وفي نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب.