نقل الممثل محمد فريد إلى المستشفى .. وإبنته تدعو له

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ميرنا وليد - بيروت - تم نقل الممثل المصري محمد فريد إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، ونشرت ابنته ناهد الأمر على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
كما دعت له كاتبةً:"اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".
محمد فريد شارك في العديد من الأ‘مال التمثيلية بينها فيلم "حب في الزنزانة"، مسلسل "محمود المصري"، مسلسل "ليالي الحلمية" وغيرها.
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