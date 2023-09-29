ميرنا وليد - بيروت - وقع رسميا اليوم الطلاق بين النجمة التركية شيماء سوباشي وزوجها الملياردير المصري محمد السلوسي وذلك بعد زواج دام اربعة اشهر فقط.

وقد حصل الطلاق بين سوباشي وزوجها الملياردير المصري في محكمة بيكوز رسمياً اليوم وفق ما أفادت جريدة الصباح التركية.

العارضة التي غادرت منزل الزوجية منذ فترة بدأت بمواعدة شخص آخر وهو رجل الأعمال بوراك أتيش الذي يعيش بين الجزائر و تركيا وفق الصحيفة المذكورة والغريب أن هذا الشخص حضر حفل زفاف الثنائي في مدينة مراكش المغربية وكان من بين 15 شخص فقط المقربين من العارضة الذين حضروا الحفل وأنكروا معرفتهم بهذه العلاقة.

وتضيف الصحيفة بأن شيماء ذكرت في عريضة الدعوى أن سبب الطلاق هو استحالة العيش مع زوجها، لكن هل هذه هي الحقيقة؟ أم أنها متعلقة بشخص آخر؟ كل ما يخفى قد يظهر في القريب العاجل إلى العلن.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد فترة قصيرة من زواجهما.. شيماء سوباشي والملياردير المصري محمد السلوسي ينفصلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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