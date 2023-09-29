بالصور- الأناقة والجمال..عنوان إطلالة نسرين طافش الرائعة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة السورية نسرين طافش على الجمهور وخطفت الأنظار بوك رائع من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وتألقت نسرين بفستان باللون الابيض قصير من دون أكمام على شكل سترة رسمية وزين بالأزرار، وإعتمدت تسريحة تركت فيها شعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة إلى مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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يذكر أن الكاتبة السورية رنا الحريري زوجة الممثل السوري باسم ياخور، ردت على أسئلة المتابعين، عبر خاصية القصص القصيرة، بعد أن فتحت الباب أمامهم لطرح الأسئلة عليها.

وعن رأيها بـ نسرين طافش، قالت رنا: "لما كتبت الجزء الأول من مسلسل "صبايا" كنت دائماً اتخيل نسرين ب شخصية ليلى وكنت كتير سعيدة لما قبلت تكون بالعمل، وأكيد بتمنى تكون موجودة بأي عمل أن بكتبه مستقبلاً. أنها بشوفها إنسانة جميلة جدًا، موهوبة، قوية وطيبة ولا ترد الإساءة بمثلها، ودائمًا تحاول أن تطوّر نفسها للأفضل".

