مخرج فيلم "تشيللو" بالعرض الخاص لفيلم "Saw X" مع عائلته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حضر المخرج الأمريكي، دارين بوسمان، العرض الخاص لفيلم "Saw X" والذي بدأ عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي اليوم الجمعة.

ونشر "بوسمان" صورا عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها مع عدد من عائلته إلى جانب ظهور بطل الفيلم النجم البريطاني، توبين بل.

وإلى جانب فيلم "Saw X" عرض لـ "بوسمان" مؤخرًا فيلم الرعب والإثارة "The Cello" وهي رواية للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض حديثًا وتدور حول عائلة تقليدية تمر بظروف قاسية ليعم الدمار فيها ولكل من يقترب منها.

وتم تصويره ما بين دولة التشيك والمملكة العربية السعودية وهو إنتاج مشترك بين ثلاث شركات إنتاج: "Alamiya"، "Envision Media Art"، و"Rozam Media".

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود إلى جانب عدد من الفنانين العرب وهم جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، والإخراج لـ دارن لين بوسمان والذي أخرج عدد من سلسلة أفلام الرعب "Saw".

الفيلم من المقرر عرضه في الشرق الأوسط يوم 5 أكتوبر المقبل.