أحمد مراد يروج لروايته الجديدة.. ومتابع: "عاوزين الفيل الأرزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج السيناريست أحمد مراد لروايته الجديدة والتي تحمل اسم "أبو الهول" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

ونشر "مراد" غلاف روايته، وعلق قائلًا: "رواية أبو الهول قريبًا"، وعلق متابعون كون بطل الرواية هو نفس بطل رواية "لوكاندة بير الوطاويط" والتي نشرت عام 2021، وسألوا هل هي الجزء الثاني منها، وهو ما نفاه مراد.

وكشف "مراد" عن تفاصيل روايته الثامنة "أبو الهول" قائلًأ: "اليوميات الممنوعة من النشر للمصور الفوتوغرافي والخبير الجنائي سليمان أفندي السيوفي، والذي دون فيها تفاصيل قضية جنائية غامضة، دارت أحداثها خلال فترة تفشي وباء الطاعون في القرن التاسع عشر بالقاهرة، بعد ظهور جثة عائمة في مياه النيل، تحمل الكثير من الأسرار".

وتابع "بدأت الأحداث خلال فترة حبس سليمان أفندي في سجن ليمان الديميرخانة، أشغال شاقة مؤبدة فئة م تحت وطأة ظروف قاسية مهلكة، انعكست آثارها على حالته النفسية وأدت إلى تفاقم اضطرابه الذي صنفه أطباء الأمراض العقلية كفصام بارانويدي شديد، أعراضه تجمع بين أوهام الاضطهاد، وجنون العظمة مصحوب بضلالات شديدة، تضاعف تأثيرها بسبب توقف سليمان المفاجئ والاضطراري عن تعاطي أعشاب يوحنا المهدئة للأعراض ورغم ذلك فقد استطاع السيوفي أن يؤرخ لمغامرة مثيرة حفتها المخاطر من كل جانب".

ولاقى خبر الرواية الجديدة إعجاب وتهنئة متابعيه قائلين: "إيه الأخبار العظيمة دي مستني جدًا، مبروك مستني بفارغ الصبر، عاوزين الفيلم الأرزق 3".

ونشر "مراد" أولى رواياته الأدبية بعنوان "فيرتيجو" عام 2007 وتم تحويلها لمسلسل درامي بنفس الاسم عام 2012 بطولة النجمة هند صبري وكانت بمثابة شهادة ميلاده لدى الجمهور، مرورًا برواية "تراب الماس" عام 2010 والتي تم تحويلها لفيلم سينمائي بنفس الاسم بطولة الفنان آسر ياسين عام 2018، رواية "الفيل الأزرق" عام 2012 والتي تم تحويلها أيضًا إلى عمل سينمائي بطولة الفنان كريم عبد العزيز وعرض عام 2014، و رواية "1919" عام 2014 والتي تم تحويلها لفيلم سينمائي باسم "كيرة والجن" بطولة الفنان كريم عبد العزيز عام 2022، ورواية "أرض الإله" عام 2016، إلى جانب رواية "موسم صيد الغزلان" عام 2017، ورواية "لوكاندة بير الوطاويط" عام 2020، نهاية بروايته السابعة "القتل للمبتدئين" عام 2022.

كما كشف "مراد" خلال الفترة الماضية عن تحويل روايته "موسم صيد الغزلان" لفيلم سينمائي ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالفيلم من اختيار طاقم العمل وموعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.