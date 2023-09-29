تحويل قصة الغواصة "تيتان" لفيلم سينمائي والعرض قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت شركة الإنتاج "MindRiot Entertainment" بالاتفاق مع المنتج بريان دوبينس عن تحويل قصة غرق الغواصة "تيتان" لفيلم سينمائي وسيقوم بالإشراف على كتابة السيناريو كلًا من جاستن ماكجريجور وجوناثان كيسي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأبطال المشاركين وموعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة وفقًا لموقع "Variety".

ووقع الحادث المؤلم بشهر يونيو الماضي وأعلن رسميًا عن وفاة من كانوا بداخلها بالكامل وذلك بعد ساعات من اختفائها ومحاولة البحث عنها من قبل خفر السواحل الأمريكي.

وضم طاقم الغواصة كلًا من الملياردير البريطاني هامش هاردينج، وغواص الأعماق الفرنسي بول هنري نارجيولي، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود، في محاولة للبحث داخل حطام سفينة "تايتانيك" الشهيرة في رحلة تكلفت الملايين من الدولارات.

وكان المخرج العالمي جيمس كاميرون رد على مطالبات البعض بإخراجه فيلمًا سينمائيًا عن الحادث نظرًا لإخراجه فيلم "تايتانيك" الشهير والذي تشبه أحداثه أحداث الغواصة "تيتان" بنفي الأمر.

كما كان لـ "كاميرون" تعليق على وفاة غواص الأعماق الفرنسي بول هنري نارجيولي والذي كان ضمن طاقم الغواصة وعن علاقة الصداقة التي تجمعه به نظراً لعملهم سوياً بفيلم "تايتانيك" عام 1994، ليعلق قائلاً "لقد كان صديقي وعرفته قرابة الـ 25 عاماً وموته بهذه الطريقة المؤسفة تجعلني لا أصدق ما حدث".