جمهور "هاري بوتر" يودع "دمبلدور" على طريقة الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص المئات من متابعي ومحبي سلسلة أفلام الفانتازيا "هاري بوتر" على توديع الممثل البريطاني مايكل جامبون الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 82 بعد صراع طويل مع الالتهاب الرئوي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل استوديوهات "وارنر برازرز" الشركة المنتجة للفيلم، لعدد من متابعي السلسلة الشهيرة وهم يقومون برفع أيديهم إلى السماء حاملين العصا السحرية في مشهد أعاد لأذهان البعض مشهد موت "دمبلدور" بأحداث السلسلة وكأنهم يخلدون ذكراه للأبد.

وأعلنت عن الوفاة عائلته وفقًا لموقع "BBC" وهما أرملته وولده فيرجس: "زوج ووالد محبوب رحل في سلام خلال تواجده بالمستشفى بعد صراع طويل مع الالتهاب الرئوي".

ويعد "جامبون" أحد أشهر الممثلين البريطانيين وشارك بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وحتى المسرحية وذاع صيته بعدما شارك بسلسلة "هاري بوتر" والذي ظهر بستة أجزاء من السلسلة ولاقت شخصيته نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتعلق بها جمهور "هاري بوتر" حول العالم.

انتقل "جامبون" إلى لندن عندما كان صبيًا وبدأ أولى خطواته بعالم التمثيل عام 1962 وشارك بالمسرح الوطني البريطاني، ليبدأ بعدها المشاركة بعدد من الأعمال التليفزيونية والتي لفتت الأنظار لموهبته لتقرر العديد من شركات الإنتاج مشاركته بعدد من أعمالها.

لتعلن شركة "وارنر برازرز" مشاركته بشخصية "ألباس دمبلدور" وهو مدير مدرسة "هوجوورتس للسحر والشعوذة" وزعيم جماعة العنقاء وكان الظهور الأول له بالسلسلة عام 2004 بفيلم "Harry Potter and the Prisoners of Azkaban".

رشح "جامبون" وفاز بالعديد من الجوائز العالمية أبرزها فوزه بجائزة بافتا البريطانية كأفضل ممثل عن مسلسل "The Singing Detective" عام 1987، ونفس الجائزة مرة أخرى عن مسلسل "Wives and Daughters" عام 2000، مرورًا بمسلسل "Longitude" عام 2001، وللمرة الأخيرة عن مسلسل "Perfect Strangers" عام 2002.