شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور نادرة لسميحة أيوب تظهر إبداعاتها على المسرح القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة سميحة أيوب حوالي " 90 " مسرحية على مدار ما يقرب من 70 عاما هي عمرها الفني، ووقفت سميحة أيوب لأول مرة على خشبة المسرح مع الفنانة فاتن حمامة، وذلك أثناء الدراسة بالسنة الأولى بمعهد التمثيل، وذلك من خلال مسرحية "البخيل" لموليير والتي قدمتها على خشبة دار الأوبرا المصرية القديمة، كما عملت مع الفنانة سناء جميل كومبارس غير متكلم في مسرحية " دنشواي " . وهذا حسبما ذكرت في مذكراتها، وأيضا في كتاب " سميحة أيوب .. سيدة المسرح العربي " للدكتور عمرو دوارة ضمن إصدارات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح .

المسيرة الفنية للفنانة القديرة سميحة أيوب تشمل أكثر من ( 450 ) عملا من بينها (90 ) مسرحية كما ذكرت ، و( 44 ) فيلما ، ( 220 ) مسلسلا وسهرة تليفزيونية ، وما يقرب من ( 115 ) مسلسلا وسهرة إذاعية، ونظرا لتميز أدائها التمثيلي أصر استاذها زكي طليمات على ضمها إلى فرقة " المسرح المصري الحديث " وهي مازالت طالبة بالمعهد، وأسند إليها بعض الأدوار الرئيسية بعروضها ومن بينها أدوار : كاندس بمسرحية " المتحذلقات " بيلين في " مريض الوهم " الملكة آن في مسرحية " خدمة الملكة " أنيسة في " الشيخ متلوف "، كما نالت بعض الفرص أثناء فترة الدراسة وفي مرحلة بداياتها الفنية ولعل من أهمها فرصة التمثيل الإذاعي التي منحها لها المذيع والمخرج القدير بابا شارو " محمد محمود شعبان " عندما اختارها للقيام ببطولة اوبريت " عذراء الربيع " مع الفنانة القديرة زوزو نبيل ، وخلال مسيرتها الفنية شاركت في عدد كبير من المسلسلات والسهرات الإذاعية ومن أهمها : سمارة ، ملحمة الحرافيش ، وللحب أجنحة ، قبل الرحيل ، عندما تغيب الشمس ، ست الحسن ، عندما بكي الشيطان ، ثومة ، ذئاب ورجال ، زهور لا تذبل ، أيامنا الحلوة ، بنات حارتنا ، المملوك الشارد ،المسيرة الطاهرة ، كما شهدت فترة الستينات طفرة كبري في المسرح المصري علي يد نخبة من المبدعين الكبار وقدمت سميحة أيوب محموعة من أفضل أدوارها المسرحية في الكثير من المسرحيات المهمة منها مثلا : الفتي مهران ، الزير سالم ، السلطان الحائر ، السبنسة ، كوبري الناموس ، سكة السلامة ، بير السلم ، المسامير ، الخال فانيا ، أنتيجون ، الإنسان الطيب ، دائرة الطباشير القوقازية ، الندم ، الذباب .

وننشر 4 صور نادرة من أعمالها المسرحية منها بطولة قدمتها مع الفنان الراحل عبد الله غيث وهي مسرحية " فيدرا " ، وصورة أخرى جمعتها بالفنان عبد الله غيث أيضا من مسرحية " مسرحية " أجاممنون" عن النص اللاتيني واليوناني تأليف سنيكا الروماني وأيسخولوس الإغريقي، وصورة أخري من مسرحية " الزير سالم " مع الفنانين عبد الله غيث وتوفيق الدقن ومحمد الدفراوي ، وآخر صورة من الأربعة من مسرحية " الناس اللي في الثالث " مع الفنان فاروق الفيشاوي والتي قدمت علي المسرح القومي .



سميحة أيوب في مسرحية الزير سالم



سميحة أيوب في مسرحية الناس اللي في الثالث



سميحة أيوب مع عبد الله غيث في مسرحية أجاممنون