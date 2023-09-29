شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ختام ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة بحضور صفاء أبو السعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ انطلاق فعاليات ختام ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دار الأوبرا المصرية، وحرص على الحضور كل من الفنانة صفاء ابو السعود وحمزة العيلي وميدو عادل .

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، "أولادنا"، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، يوم الجمعة 22 سبتمبر بالمسرح الكبير بالأوبرا.

وشهدت الدورة مشاركة 41 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب افريقيا، ايطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، اوكرانيا، المانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا، نيجيريا، اليمن، فلسطين.

وضمت الفعاليات عروضا فنية يومية متنوعة شملت أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.