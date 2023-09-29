الارشيف / فن ومشاهير

تايكا وايتيتي يروج لفيلمه "Next Goal Wins" لعرضه نوفمبر المقبل

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
روج المخرج النيوزيلاندي، تايكا وايتيتي لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم والكوميديا "Next Goal Wins" استعدادا لبدء عرضه تجاريًا منتصف شهر نوفمبر المقبل.

ونشر "وايتيتي" مقطع فيديو من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وتحدث عن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير إذ يقدم قصة حقيقية حول أسوأ فريق كرة قدم في العالم وهو فريق كرة قدم من الساموا ومشاركتهم بكأس العالم 2001 وخسارتهم بنتيجة 31 لـ لا شئ ضد منتخب أستراليا.

وعرض الفيلم لأول مرة بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ويشارك ببطولته النجم الحائز على جائزة الأوسكار، مايكل فاسبندر، ديفيد فين، راشيل هاوز، ويل أرنيت، إليزابيث موس.
ويشارك تايكا وايتيتي خلال الفترة المقبلة بعدد من الأعمال السينمائية سواء كمنتج أو مخرج أو ممثل منها فيلم الدراما "We're Wolves"، وفيلم "The Mountain" والمقرر عرضهما بحلول عام 2024.
يذكر أن آخر مشاركات المخرج تايكا وايتيتي كانت بفيلم الأبطال الخارقين "Thor: Love and Thunder" والذي عرض عام 2022.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا