بعد إثارتها الجدل مع عمرو أديب .. ياسمين صبري في أحدث ظهور والجمهور يعلق



محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار.

وأوضحت الصورة تواجد "ياسمين في "The Arts Club" فرع دبي، عقب حضورها مؤخرًا منتدى الإعلام العربي.

وأثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وانتقدت الناقدة ماجدة خيرالله ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" قائلة: "ياسمين صبري ..سيدة جميلة ليس في ذلك شك، ولكنها لا تملك موهبة التمثيل، ومعظم التجارب التي ظهرت فيها لم تخدمها، ومشكلتها أن الناس تتعامل معها بوصفها امرأة جميلة فقط".

وتابعت ماجدة: "هي تحاول أن تبدو مثقفة وعميقة، فيتحول الأمر إلى مسخرة، تاريخ السينما مر عليه جميلات وفاتنات من كل لون، ولكن البساطة والموهبة اهم كثيرا وأبقى من الجمال، لو عايزه تكمل في التمثيل يبقي لازم تبذل جهدا مضاعفا، ربما تحقق شيئا ما في هذا المجال".

بينما دافع عنها الإعلامي شريف مدكور وعلق عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيس بوك" قائلًأ: "ياسمين صبري، ست حلوة وذكية وبتعرف تتكلم كويس وعندها شخصية مش فاهم ايه مشكلة الناس معاها، هو أي هجوم وخلاص".

يذكر أن ياسمين صبري تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم "أبو نسب" وتشارك من خلاله البطولة مع الفنان محمد إمام في تعاونها معه للمرة الثالثة على شاشة السينما بعد نجاح فيلمي "جحيم في الهند" 2016، وفيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.