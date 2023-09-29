وفاة الفنان هشام خليل نجل شقيق الموسيقار أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن عاطف إمام، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية سابقًا عن وفاة عازف البيانو، هشام خليل ابن شقيق الموسيقار أحمد خليل نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

ونشر "إمام" صورة لـ "هشام خليل" وعلق عليها قائلًأ: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى يتقدم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء في وفاة الفنان عازف البيانو الأستاذ هشام خليل ابن شقيق الأستاذ الموسيقار أحمد خليل نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية وابن عم السيدة نجلاء خليل مدير إدارة فرع النقابة بالإسكندرية وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان".

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم الجمعة بجامع المواساة وسط حضور عدد من الأهل والمقربين إلى جانب نعيه من قبل العديد من زملائه العازفين عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا.