شكرا لقرائتكم خبر عن سينما محمد خان عنوان صالون "كلام فى السيما" للمخرج أشرف فايق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص المخرج أشرف فايق عنوانا لصالونه السينمائي " كلام فى السيما " وهو "سينما محمد خان وواقعه السينمائي الخاص به وحده " ويقام الصالون بسينما الهناجر يوم 12 أكتوبر الساعة السابعة مساء، ويوم 19 أكتوبر بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د. إيناس دياب.

وأكد المخرج أشرف فايق لـ ”الخليج 365” أن الصالون يتخلله عرض أجزاء من أفلام محمد خان وستتم مناقشة ومشاهدة أجزاء ومشاهد للعديد من أفلامه، وسيكون ضيف شرف الصالون لهذا الشهر الناقد الفني محمود عبد الشكور مؤلف كتاب " محمد خان سيرة سينمائية " الذي أوجه له الشكر علي الاستجابة في الحضور ، كما وجه فائق الشكر لرئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وشكر خاص للسيدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني على الدعم المتواصل للسينما والسينمائيين .

جدير بالذكر أن المخرج محمد خان من مواليد 26 أكتوبرعام 1942 ، ورحل يوم 26 يوليوعام 2016 )، ويعدّ أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينيات القرن الماضي، وشارك في كتابة 12 قصة من 21 فيلماً قام بإخراجها، وكان متزوجا من وسام سليمان كاتبة السيناريو التي قدم لها فيلمين هما : بنات وسط البلد و في شقة مصر الجديدة، وتعمل ابنته نادين خان أيضاً في مجال الإخراج السينمائي، وكان قد حصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسي عام 2014، ومن أبناء جيله : المخرج عاطف الطيب، المخرج خيري بشارة، المخرج داود عبد السيد، السيناريست بشير الديك، المونتير أحمد متولي، مديري التصوير: سعيد شيمي، محسن نصر، طارق التلمساني.