شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف البيانو هشام خليل.. ونقابة الموسيقيين تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عاطف إمام عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية رحيل عازف البيانو هشام خليل عن عالمنا اليوم الجمعة .



هشام خليل

وكتب عاطف إمام على صفحته على فيس بوك: البقاء لله وحده وإنا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي يتقدم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء في وفاة الفنان عازف البيانو الأستاذ هشام خليل ابن شقيق الأستاذ الموسيقار احمد خليل نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية، وابن عم السيدة نجلاء خليل مدير ادارة فرع النقابة بالإسكندرية وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان".

كان الفنان مصطفى كامل قد أعلن عن تخطى إيرادات نقابة الموسيقيين من تحصيل الرسوم النسبية لحفلات الساحل الشمالي 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أرصدة النقابة بالبنوك وصلت إلى أكثر من 144 مليون جنيه.