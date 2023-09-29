أحد معجبي فارس كرم يبكي متأثراً بتحقيق الأخير حلمه بالغناء في عرسه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان اللبناني فارس كرم حالة كبيرة من التفاعل وذلك بعد نشره مقطع فيديو وثق فيه تلبيته لطلب أحد معجبيه المقيم في فنزويلا للغناء في حفل زفافه وقد بدا العريس واسمه ميشال في حالة من التأثر ودمعت عيناه حين كان يستقبل فنانه المفضل الذي احتضنه وتوجه لـ كرم بالقول "حلمي أنو تجي تغني بعرسي بدنا نولعا إيه "، ليجيبه فارس كرم :"ليه عم تبكي تركت الدني وجايي لقضي أنا وياك خمس أيام أكيد بدنا ولعلك ياها".



وفي جزء آخر من الفيديو يظهر فارس كرم وهو يتوجه للعريس قائلاً له :"حاسس حالي عم غني لـ إبني لـ خيي الزغير لله يهنيك بعمرك يا ميشال يا شيخ الشباب .. ويخليلي محبتك الغالية اللي بتعنيلي الكتير"، كما يظهر كرم لاحقاً وهو يغني للعريس ثم يحتضنه بحنان"، وانهالت التعليقات المشيدة بطيبة قلب فارس كرم وأخلاقه العالية وتعامله اللطيف مع معجبيه.