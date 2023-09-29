ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان اللبناني فارس كرم حالة كبيرة من التفاعل وذلك بعد نشره مقطع فيديو وثق فيه تلبيته لطلب أحد معجبيه المقيم في فنزويلا للغناء في حفل زفافه وقد بدا العريس واسمه ميشال في حالة من التأثر ودمعت عيناه حين كان يستقبل فنانه المفضل الذي احتضنه وتوجه لـ كرم بالقول "حلمي أنو تجي تغني بعرسي بدنا نولعا إيه "، ليجيبه فارس كرم :"ليه عم تبكي تركت الدني وجايي لقضي أنا وياك خمس أيام أكيد بدنا ولعلك ياها".
وفي جزء آخر من الفيديو يظهر فارس كرم وهو يتوجه للعريس قائلاً له :"حاسس حالي عم غني لـ إبني لـ خيي الزغير لله يهنيك بعمرك يا ميشال يا شيخ الشباب .. ويخليلي محبتك الغالية اللي بتعنيلي الكتير"، كما يظهر كرم لاحقاً وهو يغني للعريس ثم يحتضنه بحنان"، وانهالت التعليقات المشيدة بطيبة قلب فارس كرم وأخلاقه العالية وتعامله اللطيف مع معجبيه.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد معجبي فارس كرم يبكي متأثراً بتحقيق الأخير حلمه بالغناء في عرسه-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.