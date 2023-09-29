نيللي كريم تتفاعل مع أغنية إليسا " بتمايل على الـ beat" وترقص على أنغامها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اندمجت الممثلة المصرية نيللي كريم بأغنية الفنانة اللبنانية إليسا "بتمايل على الـ beat" عندما أسمعتها إياها الإعلامية المصرية إنجي علاء داخل الستوديو ، فما كان منها إلا أن وقفت وبدأت بالرقص ولكن بطريقة لطيفة وناعمة.



وارتدت نيللي كريم سروالاً من الجينز الأزرق وتوب سوداء بلا كمّين من الأعلى ووضعت على عينيها نظارات زجاجاتها تميّزت باللون الوردي وكذلك شاركتها مقدمة البرامج الرقص.

وكشفت نيللي عن أحدث عمل تحضّر له حالياً، خلال حلولها ضيفة على البرنامج الإذاعي أسرار النجوم بالقول: "سأقدّم شخصية كوميدية اسمها "فراولة" في مسلسل كوميدي من 15 حلقة".

واعتبرت الممثلة المصرية في تصريح لها بأن الفن مرض، لأن من يدخل مجال التمثيل ويعمل فيه من الصعب أن يتركه، قائلة :""أنا بحب شغلي وبحترمه، والفن بعتبره مرض من الأمراض، مجرد ما تمتهني المهنة دي صعب تسيبيها".

