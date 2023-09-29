إبنة محمود الجندي تحتفل بخطوبتها.. وهذا سعيد الحظ-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية مريم الجندي ابنة الممثل الراحل محمود الجندي بخطوبتها الى شاب من خارج الوسط الفني يدعى شادي وصفي، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء.

وشاركت مريم محبيها بعدد من الصور توثق هذه المناسبة السعيدة وجمعتها بخطيبها وأرفقتها بتعليق جاء فيه :"إنت خلاص شطبت يا عالمي"، أما هو فنشر الصور مع التعليق: "في عالم مليء بأشياء مؤقتة، أنتِ إحساس دائم"، ثم علّق على ضحكاتهما في الصور بالقول: "موزعين علينا نكت في الخطوبة"، كما شارك خطيب مريم مقطع فيديو يوثق طلب يدها بأسلوب رومانسي على ضفاف نهر النيل بأسوان، كاشفاً كيف خدعها بالتعاون مع أصدقائهما ليفاجئها بهذا الطلب.

إشارة إلى أن مريم الجندي شاركت في بطولة مسلسل "بالطو"، من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج عمر المهندس وبطولة، عصام عمر، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، سلافة غانم ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب تخرّج حديثاً في الجامعة، يتم تكليفه بإدارة وحدة صحية في إحدى القرى وتتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية.





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