بالصور - نوال الزغبي بأنوثة طاغية في فستان أبرز جمالها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي، وظهرت ترتدي فستانا قصيرا بلا حمالات للكتفين بقماش ناعم زاهي الالوان وبقصة من الصدر الى أخره حملت شكل وردة، وعلقت نوال على الصور قائلة "سيادة معاليك انا من زمان ابيك فخامة معاليك نوال الزغبي " .



​​​​​​وكانت نوال قد طرحت، أغنيتها الجديدة "فخامة معاليك"، عبر يوتيوب، والتي تعاونت فيها مع عدد النجوم.

وتعاونت نوال الزغبي في الأغنية مع الشاعر خالد فرناس، الملحن ياسر نور والموزع هاني ربيع، بينما الفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

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