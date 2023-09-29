بخطوة جميلة وفريدة من نوعها .. راغب علامة يجري مكالمة فيديو مع مجموعة من معجبيه

ميرنا وليد - بيروت - نشرت احدى الفتيات المعجبات بشكل كبير، بالفنان اللبناني راغب علامة وتدعى آية فيديو لها عبر حسابها الخاص توثق فيه مكالمة فيديو اجراها راغب مع المعجبين و المعجبات

و ظهر بالفيديو الفنان راغب علامة وهو يحيي المعجبين و يقول هاي اية، شو اخباركم اهلا بالصبايا و الشباب كيفكن والله منور بوجودكم .



و كان راغب علامة قد عبر حزنا عن حريق العراق قائلاً "الرحمة للضحايا والدعاء للمصابين في الحريق الذي اصاب اهلنا في الحمدانية في العراق. الخبر حزين و المشهد مؤلم. الرحمة يا رب العالمين".