ميرنا وليد - بيروت - نشرت احدى الفتيات المعجبات بشكل كبير، بالفنان اللبناني راغب علامة وتدعى آية فيديو لها عبر حسابها الخاص توثق فيه مكالمة فيديو اجراها راغب مع المعجبين و المعجبات
و ظهر بالفيديو الفنان راغب علامة وهو يحيي المعجبين و يقول هاي اية، شو اخباركم اهلا بالصبايا و الشباب كيفكن والله منور بوجودكم .
و كان راغب علامة قد عبر حزنا عن حريق العراق قائلاً "الرحمة للضحايا والدعاء للمصابين في الحريق الذي اصاب اهلنا في الحمدانية في العراق. الخبر حزين و المشهد مؤلم. الرحمة يا رب العالمين".
كانت هذه تفاصيل خبر بخطوة جميلة وفريدة من نوعها .. راغب علامة يجري مكالمة فيديو مع مجموعة من معجبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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