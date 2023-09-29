محمد رمضان ينشر صورة جديدة: "عربي بعيش في صحرا وبعيش في قصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" بهيئة كرتونية مرتديًا العقال السعودي على رأسه.

وعلق على صورته قائلًأ: "أيوة عربي وبكل فخر، أعيش في صحرا وأعيش في قصر".

واستعرض "رمضان" مؤخرًا منزله الجديد في الرياض وعلق قائلًأ: "الحمد لله وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض".

ووجه الشكر التحية للشعب والحكومة السعودية قائلًا: "اللهم بارك هذه الأرض المباركة واحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار، ثقة في الله نجاح".

ويعيش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية مؤخرًا، إلى جانب إحياء جولته الغنائية الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية، قدم "رمضان" عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها ولاقت حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا ضخمًا.