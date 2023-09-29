ممثل بريطاني يروج لمباراة الملاكمة "معركة الأشرس" في موسم الرياض برعاية تركي آل الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج النجم البريطاني، توم هاردي لمباراة الملاكمة التي تجمع الملاكم جاك مكجان ضد الملاكم دوران برعاة المستشار تركي آل الشيخ، يوم السبت الموافق 28 أكتوبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر "توم" الملصق الدعائي الخاص بالمباراة عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وقام بدعم الملاكم جاك مكجان وعلق قائلًا: "خلفك يا صديقي".

ومن المعروف عن النجم توم هاردي متابعته لمباريات الملاكمة للمحترفين، إذ قام مؤخرًا بالمشاركة بعدد من النزالات ونشر مقاطع فيديو منها عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وفوزه بالعديد منها.

وأقيم مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن التفاصيل الخاصة بمباراة الملاكمة المرتقبة مطلع شهر سبتمبر الجاري والتي ستتضمن عدد من المباريات من ضمنها مباراة الملاكم الأوكراني، أولكسندر أوسيك ضد الملاكم الكاميروني الفرنسي، فرانسيس زافيير.

ويواصل المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الترويج لمباراة الملاكمة المنتظرة بين الملاكمين بنشر صور عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها موقع "X" و"انستجرام".

ونشر "تركي" صورة من الكواليس مع الملاكم الأوكراني، أولكسندر أوسيك وعلق ساخرًا :"يريد مقاتلتي هل أوافق أم لا؟، أشياء عظيمة ستحدث قريبًا مع البطل".

ووجه "تركي آل الشيخ" مؤخرًا بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لعدد من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وسط حضور جماهيري ضخم وتنظيما عالميا أبهر الحضور.

واقتحم تركي آل الشيخ مؤخرًا عالم السينما لأول مرة بفيلم الرعب والإثارة "Cello" وهي رواية لـ "تركي" نشرت عام 2021 وتحمل نفس الاسم وهي الرواية الأولى له وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.