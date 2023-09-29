"محترمة وكلنا معاكي".. الجمهور يدعم ياسمين عز بعد إساءة نيشان لها في منتدى الإعلام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ساند عدد كبير من الجمهور الإعلامية ياسمين عز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمتها مع الإعلامي اللبناني نيشان، وذلك بعد تغيبها عن جلسة حوارية أقيمت على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي في دبي لظروف طارئة.

وانهالت تعليقات الجمهور الداعمة "ياسمين" بعد إعلانها مقاضاة للإعلامي نيشان عقب قيامه بالإساءة لها، بشكل علني، وامتناعها عن الرد احترامًا منها للمؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وتقديرًا لدولة الإمارات العربية المتحدة على حد قولها.

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالي: "هذا هو الإجراء القانوني السليم وكل التضامن معك، جدعة يا ياسمين، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وياسمين على الغريب، موقف مثالي يعبر عن أخلاقك العالية ويحفظ حقك تجاه الإساءة برافو ياسمين قرار حكيم وأسلوب راقي منك في الرد على التجاوز".

وأعلنت الإعلامية ياسمين عز مقاضاة الإعلامي اللبناني نيشان، وذلك بعد هجومه الشديد عليها والإساءة لها لتغيبها عن حضور جلسة بعنوان "الإعلام والترند" على هامش منتدى الإعلام العربي، لظروف طارئة.

ونشرت "ياسمين" بوست عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكشفت خلاله عن مقاضاتها للإعلامي نيشان بعد تصريحاته المسيئة لها في منتدى الإعلام العربي.

وعلقت قائلة: "انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى وبناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيابي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقًا وقانونًا".

واستكملت: "وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم بدون وجه حق، وليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية في دولة القانون".

وأساء "نيشان" للإعلامية ياسمين عز بسبب غيابها عن مشاركته جلسة "الإعلام والترند" قائلًأ: "يمكن ياسمين مش عاوزة تيجي أو مش حابه تيجي"، كما قام بسؤال الحاضرين: "تفتكروا ياسمين مجتش ليه؟"، ليردوا عليه قائلين: "عشان تبقى ترند"، واستكمل قائلًا: "حقارة كتير إنك تدي موعد ومتجيش".