شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يقدم موهبتين فى حفل "الأساتذة 2" ويشيد بهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم مدحت صالح خلال حفل "الأساتذة 2" طفلين على خشبة مسرح النافورة وهما مهدي الذي قدم أغنية "يا صلاة الزين" ولوجين التي قدمت أغنية "يا تمر حنة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وأشاد بهما وتوقع لهما مستقبلا كبيرا فى الغناء.

وبدأ النجم مدحت صالح حفل الأساتذة 2 بأغنية يا أهل المحبة لمحمد عبد المطلب، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ويقام الحفل على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ويأتى الحفل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن مدحت صالح أحيى الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغانى للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التى فى خاطرى".

وقدم مؤخرا النجم مدحت صالح واحدة من أقوى حفلاته خلال أول أيام مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31، ورفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها: "النور مكانه في القلوب وزي ما هي حبها وبحلم على قدى وزي المليونيرات وحبيبي ياعاشق واشتقنا لزمان ويتقال ووعدي و3 سلامات واختتم بأغنية أنا ابن مصر".