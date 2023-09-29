شكرا لقرائتكم خبر عن حسن العدل يروى تفاصيل مشاركته فى نصر 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن العدل خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن تفاصيل يوم نصر 6 أكتوبر الذى شارك فيه، وكيف استعدوا لليوم منذ الصباح الباكر، حيث قال: في صباح يوم 6 أكتوبر أحضر الضباط كرة وطلبوا منا اللعب، وبدأوا يوزعون علينا القصب كل ذلك حتى يصل للعدو إحساس أنه يوم عادي، وفي الساعة الثانية عشر ظهرا بالضبط بدأوا في تجميع الكتائب ، والساعة الواحدة والنصف كان هناك صمت رهيب في كل الكتائب".

وأضاف: "وعندما حلت الساعة الثانية والنصف ظهرا بدأت الطائرات تحلق فوقنا وقالوا سنعبر الآن، وطول خط القناة كانت هناك أصوات المدفعية بدأنا نستعد ونركب سيارتنا وبدأنا نتجه نحو المعبر وعندما وصلت المعبر وجدت جنودنا وكأنهم نمل وكلما اقتربنا أسمع صيحات الله أكبر الله أكبر ، وكان هناك مجموعة من الصاعقة مروا وأغلقوا الأنابيب التي وضعها العدو ، ليمنعنا من العبور وبالفعل مررنا وكانت خراطيم المياه على وشك الفتح ، وخرجت قوات الصاعقة وتسلقت الحبال من السواتر الترابية كي يتستطيعون التعامل مع العدو ، وأخذنا جميعا أماكنا على بعد واحد كيلو من البر الشرقي وبدأنا في ضرب الهدف ، كانت لحظة بها تكاتف وكان الكل يعرف مايفعل جيداً وظللنا في الاشتباكات حتي يوم 16 أكتوبر" .

وكانت قد استضافت الفنانة إسعاد يونس خلال برنامجها صاحبة السعادة الذي يذاع علي قناة DMC ، عدد من الفنانين الذين شاركوا بحرب أكتوبر ومنهم الفنان حسن العدل ، وأحمد فؤاد سليم ، ولطفي لبيب ، وسامي عبد الحليم .

واستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما حكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التى لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.