شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال لـ"منى الشاذلى": أنا جندي مجند صيدلى.. ويقدم ميدلى أغنيات وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة ON، اليوم الجمعة، الجزء الثانى من حلقة برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، للاحتفال باليوبيل الذهبى بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، حيث غنى أحمد جمال خلال الحلقة ميدلى أغانى وطنية بداية من أغنيات النكسة حتى أغنيات النصر.

وخلال الفاصل قال أحمد جمال: "لى الشرف أن أكون أحد أبناء المؤسسة العسكرية، كنت جندي مجند صيدلي".

وقالت الإعلامية منى الشاذلى في الحلقة الأولى التي عرضت أمس الخميس: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".

وتابعت منى الشاذلى: "50 سنة من راس مرفوعة لفوق وشامخة وشعب يعرف كيف يقهر التحدى والمستحيل، شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيعرف يتواصل مع محيطه العربى والإقليمي، وبيقدر الأخوّة والكرامة واسترداد الأرض".

وأضافت منى الشاذلى: "انتصار أكتوبر كان الشعب كله شريك في هذا الانتصار، وافتكروا أهاليكوا وعاشوا أيام وسنين صعبة ودفعوا فيها ضريبة جهاد وحرب، كل التحية والاحترام لكل جيل أكتوبر الذى جعلنا نعيش كراماً ونحيا بمجد ورفعة 50 سنة فاتوا وإن شاء الله إلى أبد الآبدين".

وكانت قنوات ON TV حصلت على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة، بعد أن انتهى بث البرنامج على شاشة CBC، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ."ON TV