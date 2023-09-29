شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين النجيلي تغنى "مصر اليوم فى عيد" فى "معكم منى الشاذلى" وتحيى موطنها البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة ON، اليوم الجمعة، الجزء الثانى من حلقة برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، للاحتفال باليوبيل الذهبى بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، حيث غنت خلال الحلقة الفنانة صابرين النجيلي أغنيات "مصر اليوم فى عيد" و"يا حبيبتى يا مصر".



صابرين النجيلي

وقالت منى الشاذلى فى تقديم ضيفتها صابرين النجيلى: "واحدة من أحلى الأصوات، شكرا على مشاركتك فى الحلقة، صوت قوى قادر على أداء الأغانى الخفيفة والطربية".

وخلال غنائها "مصر اليوم فى العيد" والتي تقول كلماتها "ياللى من البحيرة وياللى من آخر الصعيد" أرسلت صابرين تحية إلى موطنها البحيرة، وقالت منى الشاذلى عن الأغنية: "أغنية اتغنت عام 1982 ولسة باقية لغاية دلوقتى".

وقالت الإعلامية منى الشاذلى في الحلقة الأولى التي عرضت أمس الخميس: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".

وتابعت منى الشاذلى: "50 سنة من راس مرفوعة لفوق وشامخة وشعب يعرف كيف يقهر التحدى والمستحيل، شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيعرف يتواصل مع محيطه العربى والإقليمي، وبيقدر الأخوّة والكرامة واسترداد الأرض".

وأضافت منى الشاذلى: "انتصار أكتوبر كان الشعب كله شريك في هذا الانتصار، وافتكروا أهاليكوا وعاشوا أيام وسنين صعبة ودفعوا فيها ضريبة جهاد وحرب، كل التحية والاحترام لكل جيل أكتوبر الذى جعلنا نعيش كراماً ونحيا بمجد ورفعة 50 سنة فاتوا وإن شاء الله إلى أبد الآبدين".

وكانت قنوات ON TV حصلت على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة، بعد أن انتهى بث البرنامج على شاشة CBC، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ."ON TV