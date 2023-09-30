ميرنا وليد - بيروت - وصل الفنان المصري عمرو دياب الى الإردن منذ قليل لأحياء حفله الضخم في مدينة العقبة، امام عدد كبير من الجمهور في ، كانت قد نفذت التذاكر بعد ساعات من طرحها وكان هناك إقبالاً جماهيرياً ملحوظاً على منافذ الشراء.
وكانت الشركة المنظمة ايضاً للحفل قد اعلنت نفاد جميع التذاكر منذ 25 يوماً إضافة الى التذاكر الإضافية التي تم طرحها نظرا للإقبال الجماهيري.
واستعدت مدينة العقبة بالأردن لحفل الفنان عمرو دياب بشكل كبير حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى 99% خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يحيي حفلا في العقبة أمام حضور كبير من الجمهور الأردني والعربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.