شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "طوفان نوح" يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم "طوفان نوح" في الدورة الثالثة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، والذى تحمل اسم النجم الكبير أحمد زكي ويقام في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر بنيويورك، ضمن المسابقة الرسمية .

وتدور فكرة الفيلم حول رجل مسن يعيش بمفرده يعاني من الوحده وتظهر فتاة في حياته تقلب الأحداث رأسا علي عقب ، يشارك في البطولة: مايكل تادرس، نعمة عادل، أكرم عماد، وضيف الشرف الفنان علي الطيب، تصميم دعاية وبوستر محمود علاء، ماكيير يارا ابراهيم، ترجمة محمد ممتاز، مساعدا الإخراج إسلام موسى وأكرم عماد، موسيقى تصويرية محمد قابيل، مدير تصوير ومونتاج محمود سليم، قصة وسيناريو وحوار منال مغربي، إخراج محمد حافظ .

وحظي فيلم "طوفان نوح "، والذي ينتمي لنوعية الأفلام الروائية القصيرة، بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية من أبرزها، مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير بدولة الجزائر، مهرجان "بيهالا" السينمائي الدولي بدولة الهند، مهرجان الدخيلة السينمائي الدولي بسلطنة عمان،مهرجان القدس السينمائي الدولي ، the Hollywood guerrilla film festival ، Student Live Film Festival in Paris, France

وقال مخرج الفيلم محمد حافظ لـ الخليج 365 : مشاركتي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون أسعدتني جدا خصوصا أن هذه الدورة يشارك بها أكثر من 50 دولة وعدد الأفلام التي تقدمت كبير جدا، وهذا يخلق منافسة شريفة جدا، وتكون فرصة كبيرة لمشاهدة أفلام من دول مختلفة بثقافات مختلفة وخبرات مختلفة ، ورئيس المهرجان الأستاذ صفوت يوسف لديه خطط طموحة وأفكار شابة للاستفادة من الأفلام المشاركة لتكون منصة لعرض الأفلام في الفترة القادمة على مدار العام .