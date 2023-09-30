جوري بكر تنتقد تجاهلها في التكريمات: "ناس بتتكرم مشفتهمش في رمضان وناس محطوطة على الرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقدت الفنانة جوري بكر حفلات تكريمات الفنانين والتي تقام مؤخرًا لنجوم بموسم دراما رمضان أو خارجه.

وأعربت "جوري" استيائها من تكريم البعض رغم عدم تقديمهم عمل أو دور مهم في موسم رمضان.

وعلقت قائلة: "بالنسبة للتكريمات الرهيبة اللي بتتوزع على ممثلين أنا شخصيًا مشفتهمش في موسم رمضان اللي فات والناس اللي تعبت وكسرت الدنيا السنة اللي فاتت دي فين حقوقهم ليه محطوطين على الرف من ساعتها و ده بسبب ايه حد يفهمني".

وأنهت حديثها قائلة: "بس الحمد لله أنا راضية بنجاحي وحب الجمهور ليا وان شاء الله قريبًا جدًا هكون متواجده معاكم بحاجات كتير ونجاحات أكتر".

يذكر أن جوري بكر حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "وداد" ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان وعرض بموسم رمضان الماضي.